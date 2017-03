Xbox Scorpio sarà in grado di catturare clip di gioco in 4K a 60 fps? - Rumor

Stando a quanto riportato da Windows Central, la nuova console di Microsoft dovrebbe essere grado di catturare clip di gioco in 4K a 60fps. Secondo le stesse voci di corridoio, ritenute attendibili dalla testata a tema Windows, pare inoltre che Xbox Scorpio monterà un alimentatore interno, abbandonando così, come già fatto da Xbox One S, il cosiddetto "power brick".

Se il rumor dovesse rivelarsi vero, sarebbe in linea con quanto dichiarato dal colosso di Redmond, pronto a dare un deciso cambio di passo a Xbox tramite un supporto 4K a 360°: da film e contenuti multimediali in streaming - come Netflix - al gaming. Per quanto riguarda il form factor di Xbox Scorpio, la presenza dell'alimentatore interno disegnerebbe una console più vicina a Xbox One S rispetto al modello di lancio.

Quella che Microsoft definisce "la console più potente di sempre", dovrebbe inoltre montare un lettore BD 4K; mentre sarà supportata la funzione di supersampling per i possessori di pannelli fullHD.