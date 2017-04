Xbox Scorpio: secondo Digital Foundry, il design stupirà i giocatori

Il reveal diad opera di Digital Foundry ci ha permesso di scorpire le specifiche tecniche della console, al momento non sappiamo nulla per quanto riguarda il design della piattaforma, che sarà svelato solamente al prossimo E3 insieme al nome definitivo, al prezzo e alla data di lancio.

Richard Leadbetter di Digital Foundry ha parlato brevemente anche dell'aspetto estetico, come sappiamo infatti il tecnico di DF ha potuto mettere le mani su una versione quasi completa di Scorpio, priva delle plastiche esterne per non svelare il design finale: "Posso dirvi solamente che quando Microsoft mostrerà il design di Scorpio, sarà una sorpresa per tutti. Una piacevole sorpresa. Gli ingegneri stanno lavorando per ottimizzare gli spazi mentre i designer sono al lavoro per dare vita ad un prodotto elegante che rappresenti al tempo stesso un legame con il passato, in questo senso l'appartenenza di Scorpio alla famiglia Xbox sarà subito chiara."

Non ci resta a questo punto che attendere l'11 giugno, data della conferenza E3 di Microsoft, per saperne di più sul design definitivo di Xbox Scorpio.