Xbox Scorpio: secondo un report costerà almeno $400

Secondo un report tecnico pubblicato dal team di hd-report , il prezzo finale dipartirà come minimo da, considerando che la console sarà in grado di gestire la registrazione e lo streaming in

Il team di hd-report ha osservato che una scheda di acquisizione per il 4K costa intorno ai 400-500 dollari, ma è molto probabile che Microsoft punterebbe a una scheda economica per contenere i costi di produzione di Xbox Scoprio. In ogni caso, alla luce di queste considerazioni, si può immaginare che il prezzo finale della console si aggirerà intorno ai 400 dollari, mantenendosi in un range appetibile per il mercato senza però rinunciare alle capacità dell'hardware. A proposito del supporto al 4K, il famoso analista Michael Pachter ha espresso tutti i suoi dubbi sull'utilità di questa feature.

Per conoscere il prezzo definitivo di Xbox Scorpio non rimane che attendere la prossima conferenza E3 di Microsoft prevista a Giugno. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.