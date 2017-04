Xbox Scorpio: secondo un rivenditore greco costerà 549 euro

Un rivenditore greco, Public.gr, ha inserito la pagina dinel proprio listino online, riportando un prezzo di 549 euro. Potrebbe essere questo il costo definitivo della console, oppure si tratta di un semplice placeholder?

Non è la prima volta che un rivenditore online inserisce un prezzo indicativo per Project Scorpio: pochi giorni fa, infatti, è stato il turno di un retailer spagnolo che ha riportato un costo di 399 euro. Dal momento che il prezzo definitivo della nuova console Microsoft non è stato ancora rivelato ufficialmente, non ci rimane che attendere il prossimo E3 di Los Angeles, occasione in cui la casa di Redmond farà chiarezza sul prezzo, sul design e sulla data di lancio della console.