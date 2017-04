Xbox Scorpio: tempi di caricamento sensibilmente inferiori rispetto a Xbox One

Come confermato dall'analisi condotta da Digital Foundry, i tempi di caricamento dei giochi susi riveleranno nettamente inferiori rispetto a quanto vediamo attualmente su Xbox One.

Come spiegano i colleghi britannici, ciò è dovuto alla più performante CPU di Xbox Scorpio, capace di decomprimere gli asset in tempi molto più contenuti rispetto a quanto accadrebbe su Xbox One. Anche la larghezza di banda dell'Hard Drive, superiore del 50% rispetto a One, concorrerà a ridurre le tempistiche di caricamento dei giochi.

Sicuramente un'ottima notizia, che va a risolvere un problema che in fin troppi casi abbiamo riscontrato durante questa generazione videoludica. Ricordiamo che nella giornata odierna sono state diffuse le specifiche tecniche di Xbox Scorpio, insieme a molti altri dettagli. La nuova console di Microsoft sarà presentata nuovamente durante l'E3 2017.