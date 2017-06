Xbox Scorpio: trapelano online i video teaser per l'annuncio all'E3

Nelle ultime ore sono trapelati in rete (volontariamente o meno) tre teaser trailer per la presentazione di Xbox Scorpio, la nuova console di Microsoft che verrà svelata all'E3 l'11 giugno (ore 23:00 italiane).

I filmati in question, di breve durata, fanno leva sulle sensazioni che i giocatori possono provare giocando a quella che il colosso di Redmond descrive come "La console più potente del mondo".

Lasciandovi alla visione dei video, vi ricordiamo che potete seguire la presentazione di Xbox Scorpio, così come tutte le altre conferenze della fiera losangelina, in compagnia di everyeye.it. Per non perdervi nessuna novità basterà selezionare l'opzione "Parteciperò" sull'apposito evento Facebook Everyeye E3 2017.