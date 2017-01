Xbox Scorpio:un leak rivela nuovi dettagli sulla GPU, ESRAM e altro

Digital Foundry è apparentemente entrata in possesso di un 'libro bianco' (un documento ufficiale) di, grazie al quale è venuta a conoscenza di numerosi nuovi dettagli sue sulle specifiche tecniche della console che arriverà sul mercato entro fine anno.

Innanzitutto, sembrerebbe che la ESRAM, così come accade su PC, non farà parte dell'hardware della console. "La ESRAM rimane essenziale per ottenere alte performance su Xbox One e Xbox One S. Comunque, Project Scorpio non si avvarrà della ESRAM, perché gli sviluppatori non possono creare una SKU (Stock Keeping Unit) esclusiva di Scorpio".

Il documento ci dice di più anche sulla GPU di Scorpio, confermandone la velocità di calcolo già anticipata all'E3 2016. "I sei TeraFLOPS della GPU sono ancora una volta confermati: si tratta di una potenza 4.5 volte superiore rispetto a quella di Xbox One. Confermata anche che la cache L2 sarà quattro volte più grande - un nuovo dettaglio che non ci dice molto, tranne che la GPU di Scorpio è moderna almeno quanto la linea Polaris di AMD. Basandoci sulle conversazioni avute con Mark Cerny su PS4 Pro, possiamo assumere che anche Microsoft potrà personalizzare il core della GPU di Scorpio, con l'accesso alla linea di AMD fino - se non oltre - all'architettura Vega". Come precisato da GamingBolt, secondo le speculazioni di Digital Foundry, Scorpio monterà 12GB di RAM GDDR5.

Infine, il documento fornisce anche quelle che saranno le linee guida per gli sviluppatori quando potranno mettere le mani sulla potentissima console di Microsoft. "Sappiamo che gli sviluppatori potrebbero non voler utilizzare tutta la potenza della GPU per la risoluzione, e noi non lo richiediamo. Per realizzare il miglior gioco possibile, si dovrà utilizzare inevitabilmente la potenza della GPU anche per altri aspetti, come la definizione delle ombre, riflessi, filtri delle texture, e frame-rate più alti".



Naturalmente vi invitiamo ad attendere che sia Microsoft a svelare ufficialmente tutte le specifiche tecniche di Project Scorpio.