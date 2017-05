Xbox Scorpio uscirà quest'anno anche in Cina, è ufficiale

Durante l'evento di presentazione delche si è tenuto a Shanghai è stato confermato cheuscirà anche in Cina nel 2017, a differenza di quanto accaduto con Xbox One, disponibile in Asia dodici mesi dopo il lancio in Occidente.

Al momento non è chiaro se Xbox Scorpio arriverà in contemporanea in tutto il mondo, la notizia del lancio in Cina nel 2017 ha dato il via a una serie di speculazioni che vorrebbero la console disponibile in leggero anticipo rispetto al previsto in Occidente, anche se è bene chiarire come si tratti solamente di semplici ipotesi. Microsoft potrebbe aver deciso di optare per un lancio simultaneo oppure con poche settimane di ritardo, in ogni caso Xbox Scorpio sarà disponibile entro fine anno in tutti i continenti.