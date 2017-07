ha annunciato che loin programma per la Gamescom di Colonia potrà essere seguito in diretta streaming su, tramite browser e app dedicata per smartphone, tablet, Xbox One e PC.

Domenica 20 agosto alle 21:00 (ora italiana) si terrà lo speciale Xbox Live Show @ Gamescom, dove verranno presentate le ultime news sul mondo Xbox One e Xbox One X.

La Gamescom (che si terrà dal 22 al 26 agosto) sarà inoltre l’occasione per condividere novità, mostrare giochi, parlare con gli sviluppatori e ovviamente giocare ai titoli in arrivo durante la prossima stagione, tra cui Cuphead, Forza Motorsport 7, Crackdown 3 e Sea of Thieves, solamente per citarne alcuni.