Xbox Store: al via i saldi di Natale con sconti fino al 60% sui giochi Xbox One

Sono ufficialmente partiti gli sconti di Natale su Xbox Store: a partire da oggi, il negozio online dioffre ricchissimi sconti (fino al 60%) sui migliori giochi del catalogo Xbox One e Xbox 360.

Tra i titoli in promozione nel momento in cui scriviamo troviamo Assassin's Creed Syndicate, Batman Arkham Knight (41,99 euro), Call of Duty Black Ops 3, BioShock The Collection (37,49 euro), Destiny The Collection, Dishonored 2, Far Cry Primal (23,99 euro), Forza Horizon 3 Ultimate Edition (79,99 euro), The Flame In The Flood, WWE 2K17, ReCore (19,99 euro), Gears of War 4 (35,74 euro) e Batman The Telltale Series, solamente per citarne alcuni. La lista completa dei giochi scontati per Xbox One è disponibile cliccando qui mentre a questo indirizzo trovate l'elenco dei titoli Xbox 360 in offerta.