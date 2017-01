Xbox: vendite in calo per le console, ottimi risultati per software e servizi

ha dichiarato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2017 fiscale (terminato il 31 Dicembre 2016): le vendite dihanno registrato un calo, ma sono arrivati numeri molto incoraggianti per il software e i servizi come

La Gaming Revenue è diminuita del 3% a causa del taglio di prezzo di Xbox One e di un piccolo calo nel numero di console vendute (soprattutto per quanto riguarda Xbox 360). I profitti registrati dal sofware e dai servizi, al contrario, sono aumentati del 18% (le transazioni digitali hanno raggiunto un miliardo di dollari nel corso del trimestre), con la bellezza di 55 milioni di utenti attivi su Xbox Live (gli utenti mensili sono aumentati del 15%). Per quanto riguarda la nuova console Microsoft, invece, vi ricordiamo che Phil Spencer ha confermato il supporto al gaming in 4K nativo su Xbox Scorpio.