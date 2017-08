XCOM 2 War of the Chosen: un trailer ci illustra le abilità dei nuovi nemici

hanno condiviso un nuovo video di, espansione diin arrivo a fine mese, incentrato su alcuni dei nemici inediti che dovremo affrontare, ovvero il Purifier, il Priest e lo Spectre.

Il Purifier è armato di lanciafiamme e granate incendiarie che possono danneggiare più avversari contemporaneamente, il suo punto debole è la sua riserva di carburante, altamente esplosiva; il Priest può controllare mentalmente e potenziare le abilità combattive delle altre unità, tuttavia quando viene messo fuori gioco, la stessa sorte tocca alle unità da lui supportate; infine, lo Spectre può trasformarsi in una nube gassosa inattaccabile e può trasformare gli alleati in nemici.

XCOM 2 War of the Chosen sarà disponibile dal 29 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4.