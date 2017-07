hanno pubblicato un nuovo trailer didedicato al Cacciatore, una delle classi inedite dell'espansione insieme a Reapers e Skirmishers.

Nei giorni scorsi gli sviluppatori hanno pubblicato nuovi trailer anche per le ciassi Mietitore, Assassino e Templare, le quali faranno la loro comparsa nella prossima espansione di XCOM 2.

XCOM 2 War of the Chosen sarà disponibile dal 29 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4, in formato retail e digitale in vendita al prezzo di 39,99 euro.