ha pubblicato un nuovo trailer per il Templare, fazione di: dopo i video dedicati a Mietitor e Assassino, gli sviluppatori continuano a presentare le classi della nuova espansione di

Il Templare si presenta come un membro della Resistenza rapido e veloce, dotato di caratteristiche simili a quelle dell'Assassino. La sua arma principale è una spada dalle abilità non meglio specificate, maggiori dettagli in merito verranno diffusi in un secondo momento.

XCOM 2 War of the Chosen sarà disponibile dal 29 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4, in vendita al prezzo di 39,99 euro.