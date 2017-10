Direttamente da Milan Games Week 2017, arriva un nuovo lungo video gameplay diregistrato allo stand: trovate la sequenza in questione a partire dal minuto 43:00 del video pubblicato in apertura della notizia.

Xenoblade Chronicles 2 è il sequel di uno dei titoli per Wii U più acclamati dalla critica, il gioco sarà disponibile in Europa dal prossimo primo dicembre in edizione Standard e Collector's Edition, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche un nuovo Pro Controller personalizzato.