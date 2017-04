Xenoblade Chronicles 2: la colonna sonora è completa, dichiara il compositore

, compositore incaricato di realizzare le colonne sonore di, ha dato tramite Facebook una notizia certamente positiva per i fan del gioco: a quanto pare, la composizione dei brani che faranno da sottofondo al titolo è praticamente stata completata.

Potete trovare il post originale (in lingua giapponese) pubblicato proprio da parte di Mitsuda su Facebook, riportato in calce alla notizia. Il compositore spiega che le musiche di Xenoblade Chronicles 2, che hanno richiesto il lavoro di oltre 150 persone, sono quasi del tutto complete, e gran parte del procedimento è stata completata. Questa notizia sembra quindi confermare l'intenzione di Nintendo di pubblicare il gioco entro il 2017, nonostante al momento non siano ancora state diffuse notizie ufficiali in merito alla data di lancio di Xenoblade Chronicles 2. Restiamo quindi in attesa di saperne di più al riguardo.