Xenoblade Chronicles 2: la meccanica Button Challenge si mostra in video

Il profilo twitter ufficiale diha condiviso nuovi filmati di gioco dove viene illustrata la meccanica chiamata Button Challenge. Questa permetterà di infliggere maggiori danni premendo un pulsante al momento opportuno.

È possibile vedere la Button Challenge in azione nel primo video che trovate in calce alla notizia. Successivamente sono stati condivisi - sempre attraverso Twitter - due nuovi filmati per l'RPG di prossima uscita in esclusiva su Nintendo Switch.

Il titolo ha fatto la sua comparsa anche nel corso della Milan Games Week, e seguendo questo collegamento potete visionare 30 minuti di gameplay. Xenoblade Chronicles 2 uscirà il primo dicembre 2017 su Nintendo Switch, e sarà disponibile anche nel formato Collector's Edition.