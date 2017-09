Xenoblade Chronicles 2: nuovo video gameplay dedicato ai combattimenti

ha aggiornato il sito giapponese di, aggiungendo un nuovo video gameplay dedicato ai combattimenti. Il filmato, della durata complessiva di circa tre minuti, può essere visionato in cima alla notizia.

Ricordiamo che in occasione del Nintendo Direct tenutosi il 14 settembre è stata confermata la data di lancio del gioco: Xenoblade Chronicles 2 uscirà su Nintendo Switch il primo dicembre. Come confermato dalla casa di Kyoto, la Collector's Edition del nuovo jrpg di Monolith arriverà anche in Europa, insieme al Nintendo Switch Pro Controller a tema.

