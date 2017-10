Dopo aver pubblicato un video di, GameXplain ha proposto una nuova sequenza gameplay diambientata nella città di, una delle location che farà da sfondo al nuovo jrpg di Monolith. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Con l'occasione possiamo dare un'ulteriore occhiata alle meccaniche di gioco, ai combattimenti e alla realizzazione tecnica del titolo, per quello che si presenta come una delle esclusive più promettenti in arrivo su Switch entro l'anno. Nell'attesa che Xenoblade Chronicles 2 venga pubblicato l'1 dicembre, sulle nostra pagine potete guardare un altro video gameplay di 30 minuti proveniente dalla Milan Games Week 2017.