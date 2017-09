Xenoblade Chronicles 2: un retailer spagnolo svela la data di lancio?

ha ribadito a più riprese che, atteso in esclusiva su Switch, sarebbe uscito entro il 2017. Nel corso delle ultime ore, un retailer spagnolo potrebbe aver rivelato quella che sarà la precisa data di lancio del J-RPG di

La divisione spagnola di Media Markt (conosciuto in Italia come Media World), ha fissato la data di uscita di Xenoblade Chronicles 2 al prossimo 15 dicembre 2017. Una data tutto sommato plausibile ma, come al solito, vi consigliamo di prendere la notizia con le dovute cautele dal momento che potrebbe trattarsi di un semplice placeholder.

La grande N ha intanto aperto il minisito ufficiale del gioco; mentre qui potete dare uno sguardo ad un filmato di 50 minuti di gameplay.