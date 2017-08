In occasione della Gamescom di Colonia,ha trasmesso oggi un livestream in diretta dalla fiera, mostrando anche una lunga sessione di gameplay tratta da, attesissimo nuovo capitolo del gioco, in esclusiva per Nintendo Switch.

Il video, riportato in apertura, e pubblicato su YouTube dall'utente "XCageGame", ci permette di dare uno sguardo più approfondito alle ambientazioni del gioco, i personaggi, i combattimenti e le meccaniche degli scontri.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 è attualmente in sviluppo presso gli studi di Monolith Software e sarà disponibile in Occidente nel periodo delle festività natalizie, in data non ancora precisata.