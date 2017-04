Xenoblade Chronicles 2 uscirà questo autunno su Switch?

ha già confermato cheuscirà suentro il 2017, senza indicare però un periodo preciso. Stando a una data riportata da un retailer inglese, il gioco potrebbe essere rilasciato questo Autunno.

Stiamo parlando del rivenditore inglese Argos, che nella pagina dedicata al pre-order di Xenoblade Chronicles 2 ha riportato una data di rilascio fissata per Autunno 2017 (come potete vedere nell'immagine proposta a fondo pagina). Dal momento che potrebbe trattarsi di un semplice placeholder, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, nell'attesa che arrivi qualche dettaglio ufficiale da Nintendo (a tal proposito, vi ricordiamo l'appuntamento con il Nintendo Direct programmato per questa notte).