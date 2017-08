Xenoblade Chronicles 2: vediamo 18 minuti di gameplay off-screen

Durante il Treehouse Live ospitato in occasione del Japan Expo dello scorso mese,ha mostrato una versione giocabile di. Con l'occasione è stato caricato su Youtube un nuovo video di gameplay off-screen della durata di 18 minuti: lo trovate in cima alla notizia.

Le aree mostrate sono le stesse dell'E3 2017, ma in questo filmato possiamo assistere a una serie di nuovi combattimenti sul campo. Tra i diversi talenti al lavoro sul gioco, ricordiamo che anche il celebre Tetsuya Nomura sta collaborando al progetto con la realizzazione di alcuni personaggi. Xenoblade Chronicles 2 arriverà in esclusiva su Nintendo Switch nel corso del 2017, ma siamo ancora in attesa di una data di lancio precisa.

Per conoscere tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.