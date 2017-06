ha annunciato oggi la line-up completa per l'E3 2017. Il publisher americano sarà presente alla fiera di Los Angeles con cinque diversi titoli, inoltre è stato confermato che Kenichiro Takaki (producer delal serie) parteciperà all'evento.

XSEED Games porterà all'E3 di Los Angeles Zwei The Ilvard Insurrection (uscito nel 2009 in Giappone con il titolo Zwei II Plus), Sakuna Of Rice and Ruin, Senran Kagura Peach Beach Splash, Fate/Extella The Umbral Star e Shantae Half-Genie Hero per Nintendo Switch. Non sono escluse, ovviamente, annunci a sorpresa e novità sulla futura line-up di XSEED per la prossima stagione.