Lo studio indipendenteha annunciato tre nuovi Amiibo di, i quali saranno venduti esclusivamente in uno speciale 3-Pack che includerà, personaggi apparsi nei vari DLC del gioco.

Ogni statuina permetterà di sbloccare nuove armature e skin per le armi, oltre a degli speciali Livelli Sfida per Shovel Knight. I contenuti extra saranno disponibili per le versioni Switch, 3DS e Wii U dl gioco, al momento la data di uscita e il prezzo del 3-Pack Amiibo di Shovel Knight non è stata resa nota.