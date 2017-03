Yacht Club Games non esclude un sequel di Shovel Knight

Sean Velasco, co-fondatore di, è stato recentemente intervistato dal sito spagnolo NextN e in questa occasione ha parlato dei prossimi progetti della società e non escludendo in futuro un ritorno di

Di seguito, un breve estratto dall'intervista: "Stiamo lavorando su qualcosa di nuovo, qualcosa che probabilmente sarà molto diverso da Shovel Knight. Il nostro prossimo progetto sarà comunque in linea con lo stile di Yacht Club Games.. voglio dire, Nintendo ha creato Zelda, Mario e Metroid, tutti prodotti assolutamente riconoscibili e associabili a lei, nonostante si tratti di tre prodotti molto diversi tra poco. Mi piacerebbe creare un franchise che possa essere anche più amato di Shovel Knight ma al tempo stesso non posso escludere il ritorno del cavaliere con la pala. Al momento siamo concentrati su nuove idee, vogliamo sviluppare qualcosa di fresco, in futuro... chissà."

In passato, lo studio aveva parlato di una versione 3D di Shovel Knight, al momento però Velasco non ha citato direttamente l'esistenza di questo progetto.