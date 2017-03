Yacht Club vuole portare Shovel Knight in grafica 3D

è stato uno dei platform indie più apprezzati degli ultimi anni, ma sembravoglia ora passare al livello successivo e trasporre le avventure del suo cavaliere con la pala in grafica 3D.

"Non vediamo l'ora di portare Shovel Knight in 3D. Vogliamo davvero fare questa transizione, esattamente come Mario e Zelda hanno dovuto farlo in passato. Siamo anche ossessionati da Super Mario 64, e speriamo un giorno di riuscire a realizzare un platform 3D della stessa qualità. Per certi versi, è uno stile di platform 3D che non è stato più ripreso sin da allora".

Vi piacerebbe vedere Shovel Knight in 3D? Intanto, Yacht Club ha già confermato di essersi messa al lavoro su un nuovo progetto.