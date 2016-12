Yakuza 0: la Business Edition non arriverà in Europa

ha pubblicato un nuovo video satirico dedicato ain cui vengono discussi i contenuti della: purtroppo questa edizione speciale del gioco uscirà soltanto in America e non arriverà in Europa.

Yakuza Zero: Business Edition include una copia del gioco, un porta biglietti da visita in metallo e tre card speciali dedicate a Kazuma, Goro e ai personaggi femminili. L'uscita di questa edizione speciale è prevista soltanto per l'America il 24 Gennaio 2017, mentre i giocatori europei dovranno accontentarsi della versione standard (che sarà disponibile in formato retail e digitale sempre il 24 Gennaio). La conferma arriva dal nuovo video ufficiale che vi abbiamo riportato in basso.