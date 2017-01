Yakuza 0: i voti della stampa internazionale

Le principale testate internazionali hanno iniziato a pubblicare le prime recensioni di, esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla produzione. Siamo di fronte a uno dei primi grandi titoli del 2017?

Yakuza 0 ha ricevuto valutazioni tendenzialmente positive dalla maggior parte delle testate, con valutazioni che arrivano al 9,5 di Playstation Universe, The Jimquisition e COGconnected, passando per il 9,3 di Game Informer e il 9 di Destructoid e Hardcore Gamer. Da Polygon e GamesRadar è arrivato un 8, mentre testate come Twinfinite (6) ed EGM (5) non sono rimaste particolarmente soddisfatte dal gioco. Su Everyeye, invece, il titolo è stato accolto con una valutazione piuttosto positiva (8,8) dal nostro Francesco Serino.

Ricordiamo che Yakuza 0 uscirà il 24 Gennaio in esclusiva su Playstation 4.