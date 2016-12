Yakuza 6 supera le vendite di Final Fantasy XV sul PS Store giapponese

Come ogni venerdì, Sony Interactive Entertainment Japan ha pubblicato la lista dei 20 titoli più venduto attraverso il PlayStation giapponese, dove apprendiamo che Yakuza 6: The Song of Life è stato preferito a The Last Guardian e a Final Fantasy XV.

Uno degli aspetti più interessanti di questo dato è che mostra una sostanziale differenza tra gli acquirenti delle versioni digitali e quelli che preferiscono il gioco retail. Yakuza 6: The Song of Life, infatti, dopo essere stato il titolo maggiormente venduto in versione fisica nella seconda settimana di dicembre, ha subito un notevole calo nei giorni immediatamente successivi. L’ultimo titolo di SEGA è riuscito inoltre nell’impresa di detronizzare Final Fantasy XV, che ha dominato la classifica delle vendite del PlayStation Store sin dalla sua uscita.

Di seguito vi riportiamo la top 20 completa dello store giapponese relativa alla scorsa settimana:

Yakuza 6: The Song of Life The Last of Us Remastered Final Fantasy XV The Last Guardian The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Minecraft PS4 Edition Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition Watch_Dogs 2 Touhou Shinpiroku ~ Urban Legend in Limbo Uncharted: The Nathan Drake Collection Battle Garegga Rev.2016 Wild Guns Reloaded Earth Defense Force 4.1: Shadow of New Despair Battlefield 1 Salt and Sanctuary Garou: Mark of the Wolves The Witness Final Fantasy XIV The Realm Reborn + Heavensward Bundle Arcade Archives NEOGEO – Samurai Spirits

Yakuza 6: The Song of Life, già disponibile in Giappone, uscirà per PlayStation 4 in Europa nei primi mesi del 2018