Yakuza 6: The Song of Life uscirà in Europa il 20 Marzo 2018

ha annunciato cheuscirà in Europa suil 20 Marzo 2018. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer per la versione occidentale del gioco: lo trovate in cima alla notizia. Rivelata anche la Premium Edition.

Uscito nel 2016 in Giappone, Yakuza 6: The Song of Life si presenta come il capitolo conclusivo delle vicende di Kazuma Kiryu, il protagonista della serie. Il gioco sarà disponibile in Edizione Standard al prezzo consigliato di 59,99 euro e nella Premium Edition al costo di 89,99 euro. Quest'ultima versione include un box cartonato, un artbook, due bicchieri (accompagnati da due sottobicchieri) e due cubetti di ghiaccio incisi (riprodotti in pietra).

In calce alla notizia trovate le immagini raffiguranti la Premium Edition di Yakuza 6: The Song of Life.