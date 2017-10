Yakuza Kiwami 2: annunciata una demo per il Giappone

ha annunciato che una demo disarà pubblicato sul PlayStation Store giapponese a fine novembre, poco prima del lancio del gioco. Nessuna notizia riguardo i contenuti inclusi nella versione di prova.

Il publisher ha anche annunciato i piani per il lancio del gioco: dal 2 a 17 dicembre SEGA manderà in onda una serie di spot TV sui principali canali di Tokyo, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka e altre importanti città, la campagna marketing online invece inizierà a ottobre e continuerà fino a inizio gennaio.

Infine, a novembre SEGA terrà una sessione di prova con la presenza di alcuni membri del team di sviluppo, inoltre è prevista una trasmissione pre-lancio in streaming. Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone il 7 dicembre in esclusiva su PlayStation 4, nessuna conferma riguardo il lancio in Occidente.