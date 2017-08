Yakuza Kiwami 2: annunciati una limited edition e una PS4 a tema

A seguire l'annuncio ufficiale ditenutosi durante un livestream a Tokyo,ha svelato anche una limited edition per il gioco e uno speciale modello a tema di. Pubblicate le prime immagini: le trovate in calce alla notizia.

Oltre all'edizione standard, di cui potete vedere la cover nella galleria immagini, Yakuza Kiwami 2 riceverà anche una "Extreme Limited Edition" che includerà 3 CD con la colonna sonora, un set di 10 carte business con i personaggi del gioco, alcuni DLC, un milione di yen da usare in-game, un tema per PS4 e un box speciale al prezzo di 11.590 yen (all'incirca 90 euro).

Presentato anche una speciale edizione di PlayStation 4 dedicata al gioco, con una particolare incisione a tema sul case. La console sarà disponibile sia nella colorazione nera che bianca, con un hard disk da 500GB o 1TB, ma soltanto nel modello Standard (nessuna edizione speciale per PS4 Pro, quindi). Questa edizione sarà venduta esclusivamente negli Store Sony in Giappone.

Ricordiamo che nel corso dell'evento è stato annunciato anche Yakuza Online per PC, iOS e Android. Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone per PS4 il prossimo 7 dicembre, mentre si attendono ancora dettagli per quanto riguarda il mercato occidentale.