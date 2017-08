Yakuza Kiwami 2 annunciato ufficialmente, primo trailer e screenshot

Nel corso di un evento reveal che si sta attualmente tenendo a Tokyo,ha ufficialmente annunciato l'arrivo di, titolo di cui siamo venuti a conoscenza prematuramente a causa della sua apparizione sul PlayStation Store taiwanese

Yakuza Kiwami 2 è il remake del secondo capitolo della serie, uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2006 in Giappone e nel 2008 in Occidente. Il titolo sarà ricreato con l'ultima versione del Dragon Engine, già utilizzato per Yakuza 6, e presenterà diverse novità legate alla storia di gioco, alle attività, e al comparto audio. Confermata inoltre la presenza di Goro Majima come personaggio giocabile.

Yakuza Kiwami 2 uscirà in Giappone il 7 dicembre. Potete gustarvi due trailer pubblicati poco fa da SEGA e una prima galleria di screenshot che ci mostrano alcuni degli attori partecipanti al progetto.