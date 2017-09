Durante uno stage event al Tokyo Game Show 2017,ha mostrato ben 23 minuti di gameplay di, remake del secondo episodio della serie uscito originariamente nel 2006 su PlayStation 2 e ora pronto a tornare su PS4.

Yakuza Kiwami 2 è basato sul Dragon Engine, lo stesso motore utilizzato per dare vita a Yakuza 6 The Song of Life. Il gioco godrà di un comparto tecnico migliorato, di un capitolo aggiuntivo denominato Truth of Majima Goro, colonna sonora rimasterizzata e doppiaggio realizzato da zero con un nuovo cast e dialoghi inediti.

Il gioco sarà disponibile in Giappone dal prossimo 7 dicembre, nessuna conferma riguardo l'arrivo in Occidente.