Durante il Tokyo Game Show 2017 è stato confermato che Yakuza Kiwami 2 includerà, come da tradizione per la serie, alcuni classici SEGA in versione giocabile. Basterà infatti recarsi nelle sale giochi cittadine pr avere la possibilità di giocare con le versioni complete di

Come sapranno i fan della saga, non è la prima volta che gli sviluppatori includono giochi completi all'interno dei titoli della serie, in Yakuza 6 The Song of Life è ad esempio possibile giocare con la versione completa di Virtua Fighter 5 Final Showdown. Per una panoramica completa sui minigiochi e le attività di Yakuza vi rimandiamo al nostro speciale.