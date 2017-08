Yakuza Kiwami 2: nuove immagini emergono dalle pagine di Famitsu

Il nuovo numero della rivista Famitsu contiene un ricco approfondimento su, remake del secondo episodio della serie, uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2006.

Tramite le scan delle pagine della rivista possiamo dare un primo sguardo ai nuovi modelli poligonali dei personaggi (realizzati utilizzando i più moderni assets di Yakuza Zero) e alle ambientazioni, arricchite con nuovi dettagli.

Yakuza Kiwami 2 uscirà a dicembre in Giappone in esclusiva su PlayStation 4, al momento il lancio del gioco in Occidente non è stato confermato, tuttavia SEGA ha lanciato un sondaggio per chiedere ai giocatori il grado di interesse di una eventuale localizzazione.