Yakuza Kiwami 2: nuove immagini per il ritorno di quattro personaggi

ha pubblicato una nuova serie di immagini dedicati a, remake del secondo capitolo della storica serie action originariamente pubblicato nel 2006 su PlayStation 2.

Negli screenshot, che vi riportiamo in calce, sono dipinti i volti di quattro personaggi che faranno il loro immancabile ritorno: Ryo Takashima (interpretato da Hakyru), Wataru Kurahashi (Houka Kinoshita), Tsutomu Bessho ( Yuichi Kimura), e Jiro Karawa (Susumu Terajima).

In testata potete inoltre dare uno sguardo ad un nuovo video con protagonisti gli attori che interpretano i personaggi sopracitati (purtroppo, il filmato è interamente in lingua giapponese).

Yakuza Kiwami 2 sarà disponibile in Giappone su PlayStation 4 nel mese di dicembre. SEGA non ha ancora confermato l'uscita occidentale del titolo, ma ha lanciato un sondaggio per scoprire quanto il gioco sia desiderato dai giocatori europei e nord americani.