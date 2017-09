ha pubblicato oggi il trailer esteso di: mostrato originariamente al Tokyo Game Show 2017, questo nuovo video include alcune sequenze aggiuntive, inoltre è stato reso disponibile anche un filmato di gameplay inedito.

Il remake di Yakuza 2 è sviluppato con lo stesso engine di Yakuza 6 The Song of Life e include il capitolo aggiuntivo Truth of Majima Goro, oltre a numerose migliorie tecniche e un nuovo doppiaggio.

Yakuza Kiwami 2 è atteso per il 7 dicembre in Giappone, in esclusiva su PlayStation 4, nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo dl gioco in Occidente.