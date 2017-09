Yakuza Kiwami 2: un nuovo video mostra l'ambientazione di Osaka

ha ospitato una nuova presentazione dial Tokyo Game Show 2017, occasione in cui ha mostrato una nuova sequenza di gameplay tratta dal gioco. Il filmato ci permette di dare un'occhiata all'ambientazione di Osaka: lo trovate in cima alla notizia.

Il video mostra una passeggiata nei vicoli di Sotonbori, una fedele riproduzione del distretto di Dotonbori situato a Osaka, dove potremo dialogare con alcuni personaggi non giocanti. Nella seconda parte del filmato, invece, è possibile vedere qualche combattimento e il mini-game della fotografia.

Tra le altre cose, ricordiamo che Yakuza Kiwami 2 includerà al suo interno le versioni complete di

Virtua Fighter 2 e Virtual On (per giocare a questi classici SEGA basterà recarsi nelle sale arcade presenti nel mondo di gioco). Il titolo sarà disponibile in Giappone dal prossimo 7 dicembre, mentre si attendono ulteriori dettagli per quanto riguarda l'arrivo in Occidente.