Yakuza Kiwami 2 svelato in anticipo, annuncio atteso per il 26 agosto

La pagina diè apparsa sul PlayStation Store asiatico per pochi minuti, prima di essere rimossa. La divisione cinese diha svelato in anticipo l'esistenza del gioco, il cui reveal è probabilmente previsto durante la presentazione dei nuovi progetti del, in programma sabato 26 agosto.

Yakuza Kiwami 2 è il remake del secondo capitolo della serie, ricreato con il Dragon Engine, lo stesso motore utilizzato da Yakuza 6 The Song of Life. Secondo quanto riportato sul Playstation Store, il lancio sarebbe previsto per il prossimo 7 dicembre in Asia.

Restiamo in attesa di saperne di più, domani Studio Yakuza terrà una diretta streaming per annunciare nuovi progetti, tra cui certamente anche Yakuza 2 Kiwami. Ricordiamo che il primo Yakuza Kiwami arriverà in Europa il 29 agosto, in esclusiva su PlayStation 4.