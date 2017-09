Yakuza Kiwami 2: un trailer dedicato ai doppiatori dei personaggi principali

ha pubblicato un nuovo video per, il remake di Yakuza 2 in arrivo suquesto dicembre in Giappone, presentandoci i doppiatori dei personaggi principali. Il filmato può essere visionato in cima alla notizia.

Yakuza Kiwami 2 sarà realizzato con l'ultima versione del Dragon Engine, già utilizzato per Yakuza 6, e presenterà diverse novità legate alla storia, alle attività in-game e al comparto sonoro. SEGA non ha ancora confermato l'uscita del titolo in Occidente, ma ha lanciato un sondaggio per scoprire quanto il gioco sia desiderato dai giocatori europei e americani.

