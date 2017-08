Yakuza Kiwami: 4 DLC gratuiti in arrivo a settembre

Yakuza Kiwami si appresta a ricevere alcuni nuovi contenuti.ha infatti annunciato che nel mese di settembre saranno pubblicati quattro DLC gratuiti che includeranno oggetti per potenziare le prestazioni di Kiryu, nuovi outfit e armi, e automibili aggiuntive per il Pocket Circuit.

I DLC si intitolano Kiwami Fun Pack, Kiwami Street Pack, Kiwami Fun Pack 2 e Kiwami Street Pack 2, e saranno disponibili senza alcun costo aggiuntivo rispettivamente dal 5, 12, 19 e 26 settembre 2017. Di seguito vi lasciamo il comunicato ufficiale:

Non stiamo dicendo che Kazuma Kiryu non sia già il più cattivo in circolazione per le strade di Kamurocho. Dopotutto il suo soprannome è "Il Dragone di Dojima”, ma se può ricevere degli aiuti molto preziosi, attraverso i DLC gratuiti di Yakuza Kiwami che saranno distribuiti a Settembre, di certo non li rifiuterà! Potrai ricevere moltissimi item come nuovi outfit, tra cui la giacca con il serpente di Goro Majima e altri oggetti che aiuteranno Kiryu a rimanere una leggenda vivente (specialmente nel mondo competitivo delle corse del Pocket Circuit). I DLC saranno disponibili automaticamente nel gioco con una patch e potranno essere ottenuti da Bob Utsunomiya, il clown presso il Tenkaichi Street Gate.