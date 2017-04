Yakuza Kiwami arriva in Europa il 29 agosto

hanno annunciato che il remake HD disarà disponibile in Europa il 29 Agosto 2017. Il gioco sarà distribuito in versione fisica e digitale per PlayStation 4 al prezzo di €34.99. I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno in regalo (fino ad esaurimento scorte) una custodia Steelbook.

Il publisher ha lanciato inoltre il sito Yakuza Experience che presenta in profondità la serie Yakuza con una timeline interattiva e la mappa del personaggio, inoltre offre la prima parte della serie in 10 episodi del fumetto digitale, The Dragon’s Path. Il fumetto ricreerà i momenti iconici del franchise, conducendo i giocatori nelle vicende a partire da Yakuza 0 fino a Yakuza 6, per i fan di vecchia data ci sono in serbo molte altre sorprese. La timeline interattiva e la mappa del personaggio si aggiorneranno in corrispondenza dell’uscita di ogni nuovo capitolo del fumetto.

In Kiwami, si ripercorrerà l’arco narrativo del personaggio nascente di Yakuza, il gioco inizia con il protagonista della serie Kazuma Kiryu che viene rinchiuso in prigione per l’assassinio del patriarca della sua famiglia (che non ha commesso). A peggiorare le cose, durante i 10 anni della sua prigionia, non solo il clan di Kiryu lo espelle dalla yakuza, ma 10 miliardi di ¥ (~ $ 100 milioni di dollari) scompaiono dal tesoro del clan. Ma non è finita qui, l’amore d'infanzia di Kiryu è scomparso e tutta la malavita giapponese gli dà la caccia per il denaro mancante, Kiryu è perso finché non riuscirà a trovare la ragazza orfana Haruka, quindi dovrà cercare la zia che condivide lo stesso nome del suo grande amore. Quello che ne conseguirà sarà la scoperta di una rete di tradimenti e di politica malavitosa, ma nulla fermerà Kiryu nella riconquista del suo onore.