Yakuza Kiwami arriva oggi in Europa, pubblicato il trailer di lancio

: E' arrivato il momento di tornare al 2005 perché, il remake HD del classicoper PlayStation 2 é disponibile in Occidente. Il gioco è repribile nelle versioni fisiche e digitali di PlayStation 4 al prezzo di €34.99.

L’ambientazione a Kiwami rappresenta un ritorno alle origini per Yakuza – il gioco inizia con il protagonista della serie Kazuma Kiryu imprigionato per l’omicidio del patriarca della sua famiglia (che non ha commesso). A rendere le cose ancora più difficili, durante i 10 anni della sua prigionia, non solo il clan Kiryu lo caccia dalla Yakuza ma spariscono anche ¥10 billion (~$100 million) dal tesoro del clan. Peggio ancora, l’amore d’infanzia di Kiryu é scomparso e, con l’intero mondo malavistoso giapponese alla caccia del denaro mancante, Kiryu é completamente perso fino a che non trova la giovane orfana Haruka, alla ricerca della zia che ha lo stesso nome dell’amore perduto di Kiryu. Ciò che segue da qui in poi è un’intricata rete di tradimenti, intrighi politici e redenzione dato che niente fermerà Kiryu nel tentativo di recuperare il suo onore.

Nuovi contenuti - “Kiwami” si traduce letteramente con “estremo”, e il gioco é stato chiamato così per una buona ragione. Non è solo un semplice aggiornamento grafico, Kiwami aggiunge quasi 30 minuti di filmati, fornendo una maggiore comprensione della trama del gioco e creando una finestra di dialogo con il prequel della serie Yakuza 0. Sono state aggiunte delle distrazioni (Pocket Circuit Car Racing, MesuKing: Battle Bug Beauties, nuove hostess e molto altro), delle missioni secondarie e aggiornamenti per il combattimento per portare il gioco originale Yakuza su console next gen.

"Kiwami" si traduce letteramente con "estremo", e il gioco é stato chiamato così per una buona ragione. Non è solo un semplice aggiornamento grafico, Kiwami aggiunge quasi 30 minuti di filmati, fornendo una maggiore comprensione della trama del gioco e creando una finestra di dialogo con il prequel della serie Yakuza 0. Sono state aggiunte delle distrazioni (Pocket Circuit Car Racing, MesuKing: Battle Bug Beauties, nuove hostess e molto altro), delle missioni secondarie e aggiornamenti per il combattimento per portare il gioco originale Yakuza su console next gen.

Un luogo per i veterani ed i nuovi arrivati - Yakuza Kiwami è il ponte definitivo della serie: i nuovi giocatori o quelli che hanno iniziato con Yakuza 0 potranno sperimentare controlli precisi e familiari, un'ottima localizzazione in inglese fornita da SEGA per avere un ottimo punto di partenza nel franchise Yakuza. I veterani potranno ri-immergersi nelle atmosfere di Kamurocho e nella trama, ma con un nuovo livello di profondità della storia e di pulizia della grafica.

Ma ero io! Majima! - In Kiwami, sarà presente il nuovissimo sistema "Majima Everywhere", dove lo squilibrato maniaco con un occhio solo coglierà spesso di sorpresa Kiryu per sfidarlo. I giocatori dovranno stare sempre in guardia dal rivale di Kiryu.

Rivitalizzazione Estrema – Kiwami sarà ricostruito da zero con nuovi asset in HD, sarà ri-registrata la voce giapponese del cast originale e molto altro; sarà ottimizzato per PlayStation 4 e girerà a 1080p/60fps.

Yakuza Kiwami sarà disponibile per PlayStation 4 in versione fisica e digitale il 29 Agosto al prezzo di €34.99. Rispetto a Yakuza 0, Yakuza Kiwami offre un eccellente punto di partenza per chi vuole confrontarsi per la prima volta con la serie e non ha ancora avuto modo di farlo. Mantiene il fascino old school con un gameplay beat-em-up dell’era PS2, ma lo mescola con una profonda e dura trama poliziesca ambientata nella viva Kamurocho - il quartiere a luci rosse di finzione di Tokyo nel gioco con tutte le distrazioni che può offrire,