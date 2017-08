Yakuza Kiwami: ecco l'intro della versione occidentale

Lo youtuber davilleon7 ha pubblicato l'intro della versione occidentale di, il remake del primo capitolo della saga uscito in origine su Playstation 2 nel 2005. Il filmato è stato riportato in cima alla notizia.

Yakuza Kiwami uscirà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 29 agosto, e riceverà nel corso di Settembre 4 DLC gratuiti aggiuntivi (che includeranno oggetti per potenziare le prestazioni del protagonista Kiryu, nuovi outfit, armi e automibili per il Pocket Circuit.) Purtroppo il titolo non sarà tradotto nella nostra lingua, ma presenterà unicamente il doppiaggio originale con i sottotitoli in inglese.

Per saperne di più sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima di Yakzua Kiwami.