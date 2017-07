Yakuza Kiwami: il nuovo trailer ci porta per le strade di Kamurocho

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per Yakuza Kiwami , remake del primo capitolo della serie uscito originariamente su Playstation 2 nel 2005, che ci porta a fare un giro per le strade di Kamurocho, fra scazzottate e passatempi notturni.

Una buona occasione per dare un'occhiata al combat system del gioco, che sembra promettere una buona varietà: per abbattere gli avversari i giocatori potranno infatti sfruttare quattro stili di combattimento (Brawler, Beast, Rush e Dragon), che potranno essere selezionati in tempo reale in base alle diverse esigenze. La seconda parte del video è invece dedicata ai mini-giochi e alle attività secondarie da svolgere fra una missione e l'altra. Yakuza Kiwami sarà disponibile in Europa dal 29 agosto esclusivamente su PS4.