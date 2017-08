Yakuza Kiwami per PS4 non avrà i sottotitoli in italiano

arriverà in Europa il 29 agosto in esclusiva su PlayStation 4, per l'occasionehanno confermato recentemente tramite una nota stampa che il gioco non godrà dei sottotitoli in italiano.

Tra le note della descrizione prodotto si legge infatti che Yakuza Kiwami sarà disponibile con doppiaggio originale giapponese e testi in lingua inglese, altri idiomi non sono segnalati, sembra quindi esclusa anche la possibilità del doppio audio inglese/giapponese, come accaduto invece nel caso di Persona 5.

Effettuando il preordine di Yakuza Kiwami riceverete, fino a esaurimento scorte, un tema digitale esclusivo e una Custodia Steelbook con artwork Premium.