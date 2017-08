è il remake del primo episodio della serie, uscito originariamente nel 2005 su PlayStation 2. Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato, audio rimasterizzato (con voci ri-registrate in lingua inglese), un miglior bilanciamento del gameplay e alcuni contenuti extra come scenari inediti e minigiochi aggiuntivi.

Un gustoso antipasto in attesa di Yakuza 6, in arrivo in Occidente durante l'estate 2018. Il remake di Yakuza sarà disponibile in Europa dal 29 agosto in esclusiva su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Yakuza Kiwami.