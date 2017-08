è il remake del primo episodio della serie, uscito nel 2005 su PlayStation 2. Questa riedizione per PlayStation 4 presenta un comparto tecnico migliorato con grafica a 1080p, audio rimasterizzato (con voci ri-registrate in lingua inglese), un miglior bilanciamento del gameplay e numerosi contenuti extra.

Tra questi troviamo scenari inediti e minigiochi aggiuntivi. Yakuza Kiwami è un atto d'amore di SEGA verso questa amatissima serie: la primissima avventura del Dragone di Dojima mostra sin da subito i muscoli (e i pesanti tatuaggi)... un gustoso antipasto in attesa di Yakuza 6 The Song of Life, in arrivo a marzo in Occidente.